Black Friday 2025: cómo comprar electrodomésticos y celulares con descuento

El evento de ofertas comienza el viernes 28 de noviembre y se extiende hasta el lunes 1 de diciembre, con rebajas en tecnología, viajes y hogar.

Marcas como Whirlpool y Megatone ofrecerán promociones exclusivas y cuotas sin interés en celulares, televisores y electrodomésticos.

Este viernes, llega uno de los eventos más esperados del año: el Black Friday 2025 . Desde ese día, cientos de marcas y comercios lanzarán sus promociones , con descuentos que van desde productos tecnológicos hasta electrodomésticos, ropa y artículos del hogar.

Para muchos consumidores, esta fecha es una oportunidad clave para adelantar las compras navideñas o renovar celulares, televisores, lavarropas y otros equipos a precios mucho más accesibles y con cuotas sin interés. A continuación, conocé los detalles.

El Black Friday 2025 comenzará el viernes 28 de noviembre y terminará el lunes 1° de diciembre , aunque varias marcas comenzaron a anticipar sus promociones desde el pasado 24. Durante estos días, los usuarios podrán acceder a descuentos exclusivos y promociones especiales en tecnología, electrodomésticos, muebles, moda, viajes y artículos para el hogar .

Tiendas como Samsung, Whirlpool, Megatone, Puma, Lenovo, HP y Carrefour ya confirmaron que ofrecerán rebajas y beneficios como cuotas sin interés y ofertas bancarias. Lo ideal es registrarse en los sitios web de las marcas antes del inicio del evento para recibir notificaciones de ofertas anticipadas y no perderse ninguna oportunidad.

El Black Friday se convirtió en la fecha ideal para renovar equipos electrónicos y electrodomésticos, y este año no será la excepción.

En Megatone, podés obtener hasta 54% de descuento en Smart Tvs, noteboks, celulares y artículos de gaming, como consolas de juegos, teclados, auriculares y joysticks. A esto, se le suman 4 cuotas sin interés abonando con tarjetas de débito.

Con el "Especial ventilación y lavado", aprovechá hasta 55% de ahorro en aires acondicionados y lavarropas. Lo mejor es que estas ofertas entran en la entrega 24 horas que lanzó la tienda para las compras realizas en distritos seleccionados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En Lenovo, disfrutá hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés en monitores, notebooks, tablets y accesorios para tus equipos.

Y en Whirlpool, podés encontrar hasta 45% de ahorro y 18 cuotas sin interés en lavarropas, lavavajillas, heladeras, hornos, cava de vinos, anafe eléctrico y microondas, con precios que comienzan en $299.999.

Todos los descuentos del Black Friday 2025

Más allá de tecnología y electrodomésticos, el Black Friday 2025 abarcará múltiples categorías. En tema viajes, distintas aerolíneas como Aeroméxico, LATAM y JetsMart ofrecerán vuelos nacionales e internacionales con tarifas reducidas.

La agencia Almundo, por su parte, dará descuentos en hoteles y paquetes completos en distintos destinos; y Universal Assistance brinda hasta 50% de ahorro y 9 cuotas sin interés para sacar tu seguro de viaje. También se suma Plataforma 10, con promociones exclusivas en pasajes de colectivos de larga distancia, y NH Hotels.

En la sección moda y calzado, obtené hasta 50% de descuento y 6 cuotas sin interés en marcas de ropa, calzado deportivo y accesorios como Puma, Nike, Devré y Mamás mateas.

Las cadenas de supermercados Carrefour y La Anónima se suman con promociones 3x2, 40% de ahorro, planes de pago y descuentos exclusivos con ciertas tarjetas bancarias en productos de almacén, bebidas, productos de cuidado personal, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Antes de comprar, es recomendable revisar el historial de precios, comparar diferentes tiendas y guardar los productos favoritos para acceder a las mejores ofertas. Recordá consultar el sitio oficial de Black Friday Argentina para conocer toda la información.