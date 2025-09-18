El Congreso de Brasil acelera un proyecto de ley de amnistía que podría beneficiar a Jair Bolsonaro

Fue aprobado para tratarse en un “régimen de urgencia” y aplicaría para los bolsonaristas que asaltaron los tres poderes en Brasilia en 2023. Lula adelantó que lo vetaría.

Varios legisladores opositores venían pidiendo prioridad para la iniciativa, recibida por el presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles la adopción de un “régimen de urgencia” para la votación de un proyecto de ley de amnistía a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia en 2023. Esta decisión podría ser modificado para beneficiar también al exmandatario.

La medida, que envía directamente el proyecto al pleno de la Cámara sin pasar por comisión, fue votada por amplia mayoría (311 a favor, 163 en contra y 7 abstenciones) horas después de que los médicos de Bolsonaro le diagnosticaran cáncer de piel en estado temprano.

El texto beneficia a aquellos que participaron en los actos vandálicos del 8 de enero, pero está sujeto a modificaciones que podrían extender la amnistía a otros condenados por golpismo. En total, más de 600 personas fueron sentenciadas por ese asedio.

Motta dijo que este jueves será nominado un relator (quien podría hacer las modificaciones al texto) y sostuvo que buscará construir un proyecto que “busque la pacificación nacional y el respeto a las instituciones”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró a BBC este miércoles sobre la iniciativa: “Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré”.

La Cámara de Diputados de Brasil tratará la amnistía para el expresidente Jair Bolsonaro, luego de ser condenado a más de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

El presidente de la Cámara, Hugo Motta, informó a los líderes de los partidos la intención presentar en la sesión plenaria un proyecto de ley para concederle la amnistía a Bolsonaro y otros condenados.

Según los parlamentarios presentes en la reunión de líderes, Motta pidió que la propuesta se vote de forma urgente. La inclusión del tema en la agenda de la Cámara llevaba semanas estancada.

De acuerdo con la normativa brasileña, una eventual propuesta de amnistía debería ser aprobada por las dos cámaras antes de pasar al despacho del presidente, sin cuya firma el perdón no tendría validez.