Madonna considera convertir su película biográfica en una serie

“No podemos encogernos ni hacernos más pequeños. Si deseas algo con muchas ganas en la vida, todo el universo conspirará para ayudarte a conseguirlo”, añadió.

Madonna lanzó entonces una pregunta a sus 19,8 millones de seguidores: “¿Debería convertir la historia de mi vida en una serie o en un largometraje? Piensen antes de responder”.

Embed - Madonna on Instagram: "After struggling for days in LA , listening to producers and agents Tell me why I couldn’t make my film —I(been working on it for 4 years!!!) downsize-down scale -think smaller-they say—I realized that everything in my life is going to be challenged. No easy rides for me. I guess I should be grateful.. It forces me to think outside the box. I did not have a normal life. I cannot make this in the normal way. Spending time with my creative friends was just the fuel I needed to keep going! We all agreed that we need to be even more fearless!!! Art =Survival We cannot shrink and make ourselves smaller. If you want something badly enough in life— the whole universe will conspire to hel you get it. Should I make the story of my life into a series or a feature Film. Think before you answer !!"