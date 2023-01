Madonna confirmó un nuevo tour por sus 40 años con la música

Madonna confirmó las primeras fechas para "Madonna: The Celebration Tour" en un video viral con un guiño a su película de 1990 "Truth or Dare". El video presenta a Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Diplo, Bob the Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre y culmina con Amy Schumer desafiando a Madonna a salir de gira e interpretar sus cuatro décadas de mega éxitos.