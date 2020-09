Madonna dirigirá su propia biografía en cine

“Quiero transmitir el increíble viaje que me ha dado la vida como artista, música, bailarina, un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo”, expresó la diva del pop en el comunicado.

Y amplió: “El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”.

A los 62 años, una carrera de más de cuatro décadas, innumerables éxitos que encabezaron los charts y un recorrido artístico vanguardista, Madonna se alza como un ícono de la cultura popular desde su aparición en la escena.

Pero además, también participó con suerte dispar en unas 26 películas, de las cuales tres fueron dirigidas por ella.

Entre algunos títulos que la tuvieron en el elenco figuran “Buscando desesperadamente a Susan”, “Evita”, “Dick Tracy”, “El cuerpo del delito” y “Un equipo muy especial”.

Su última experiencia en este sentido fue en 2011 con la comedia romántica “We”, que también dirigió.

“Madonna es el ícono supremo, humanitario, artista y rebelde. Con su don singular de crear arte ha dado forma a nuestra cultura de una manera que muy pocos otros lo han hecho”, destacó la presidenta de Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, al referirse al nuevo proyecto.