María Becerra suma un décimo show en el Movistar Arena: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El formato 360° es el corazón de esta propuesta: un escenario central donde la distancia desaparece y todo ocurre en un mismo espacio.

María Becerra suma una nueva fecha en Buenos Aires.

Palpitando su comienzo por nueve fechas en el Movistar Arena, María Becerra hace otro sold out y confirma su décima fecha en el marco de “Quimera tour”. La nueva cita será el domingo 07 de febrero.

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Así, a su serie de shows llega este nuevo hito en su carrera demostrando el enorme nivel de convocatoria de María en una experiencia única donde sus seguidores vivirán una experiencia de primer nivel con el formato 360° y con una cercanía como nunca antes.

Cómo y dónde comprar las entradas para el nuevo show de María Becerra en el Movistar Arena Las entradas se habilitarán hoy, miércoles 11 de noviembre a las 16 con todos los medios de pago y con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Macro Visa a través de movistararena.com.ar.

Luego de convertirse en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate y en realizar un show 360° a capacidad completa en el estadio, donde llevó adelante dos funciones sold out en tiempo récord ante más de 170 mil personas, María atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, expandiendo el universo conceptual de QUIMERA a través de sus alter egos —Maite, Jojo, Shanina y Gladys— y consolidando una propuesta artística que cruza música, narrativa y performance.

El formato 360° es el corazón de esta propuesta: un escenario central donde la distancia desaparece y todo ocurre en un mismo espacio. Un show pensado para vivirse de más cerca, de forma más directa y compartida, donde el público no sólo observa, sino que forma parte de la escena. Cada ángulo construye una experiencia distinta, convirtiendo a QUIMERA en algo que no solo se ve, sino que se vive.

María Becerra cuenta con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 5 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube, y acumula más de 12 mil millones de visitas entre todos sus videoclips.