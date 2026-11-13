"Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable" suma una nueva fecha en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas

Diego Topa y Laurita Fernández regresan como los protagonistas del show junto a algunos de los personajes más queridos de Disney.

El gran espectáculo de las fiestas Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable suma una nueva función e l 23 de diciembre a las 20:00hs en Movistar Arena.

Con el regreso de Diego Topa y Laurita Fernández como protagonistas, y junto a algunos de los personajes más queridos de Disney, el espectáculo familiar vuelve con nuevas sorpresas. A las ya anunciadas participaciones de Woody y Buzz Lightyear, de TOY STORY , se suma por primera vez Stitch, el entrañable y divertido personaje de LILO Y STITCH , para seguir llenando de magia esta celebración.

La venta general de la nueva función comenzará el 13 de noviembre a las 16:00hs en www.movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y hasta 6 cuotas sin interés para clientes Mastercard Banco Nación pagando con QR desde BNA+ MODO.

Para aquellas personas que necesiten reducir estímulos sensoriales habrá disponible un área de regulación sensorial. El show contará con la posibilidad de acceder a un kit sensorial para utilizar durante el evento con auriculares reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVI y tarjetas de emociones con pictogramas. También se dispondrá de un cupo limitado de lugares para personas con movilidad reducida (con CUD). Los detalles para solicitar estas entradas se informarán en la ticketera del Movistar Arena.

Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable cuenta con más de 30 artistas en escena entre bailarines y cantantes, además de músicos en vivo, y un gran despliegue visual y musical con un emocionante final que acompañará el mágico encendido del árbol de Navidad.

El show presenta canciones icónicas de grandes éxitos como FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA, MOANA: UN MAR DE AVENTURAS, EL REY LEÓN, ENCANTO, y por primera vez, TOY STORY, entre otros.

“Desde el primer momento, este espectáculo ocupó un lugar muy especial en mi corazón, por eso me hace muy feliz volver a encontrarme con el público para vivir juntos una nueva Navidad Inolvidable. La conexión que se genera con las familias en cada función es increíble, y poder compartirla dentro de un proyecto de Disney lo hace aún más especial. Vuelve una celebración hermosa, llena de música, alegría y toda la magia de Disney”, dice Topa en un comunicado.

Laurita agrega por su parte: “Ser parte de este show fue muy especial para mí. Es un proyecto que viví con muchísima alegría y que tiene una energía única. Volver a vivirlo, ahora en el Movistar Arena, y compartir toda su música, entusiasmo y diversión con miles de familias me llena de emoción”.