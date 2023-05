Marcelo Corazza podría volver a prisión

El ex ganador de Gran Hermano imputado por corrupción de menores, Marcelo Corazza podriá volver a prisión tras un revés judicial en su contra. El juez Sánchez Sarmiento no dio lugar a los pedidos de prescripción y nulidad presentados por la defensa.

En su declaración ante la justicia, el exparticipante de Gran Hermano sostuvo: "Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios".