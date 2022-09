Canta conmigo ahora: una exjurado denuncia fraude y maltrato

"A mí se me exigía que yo apretara el botón y votara y me parara por cualquiera. Me dijeron: 'Acá para malo está Alejandro Paker. No hay lugar para un malo más'", relató, dando a conocer la exigencia de la producción del envío.

Carenzio, que tiene 43 años de carrera, explicó que no se paraba seguido porque el nivel de cantantes que participaban le parecía “deficiente”.

"El lunes primero de agosto sucedió el cambio, cuando estábamos grabando uno de los programas. Escucho los gritos desaforados de una de las productoras el programa, gritándome ‘Parate Claudia, parate’”, contó en diálogo con Flor de la Ve.

Y continuó: “Estaba actuando un participante y yo no escuchaba. Entonces me doy vuelta y la veo. Me dijo que me paraba y yo no me paré. Me pegaba unos gritos tremendos, delante de todos”. “La chica que estaba al lado mío la escuchó, me miró y me dijo ‘qué raro esto’”, precisó.

“Después tuve con la productora... ojalá hubiera sido una charla. La verdad es que recibí maltrato y eso fue lo que no me pareció bueno”, se sinceró.

"Me dijeron que si me creía maestrita, que yo era una soberbia, si me creía que estaba en una escuela…”. “Fue bastante violenta la situación y me sentí mal", sostuvo.

Y siguió: “Me dijeron que no era un colegio, que era un reality, que dejara de hacerme la dura y que para malo estaba Paker”.

Además la vocalista contó que desde el programa dijeron que ella se había ido: “Fue una experiencia interesante, fue muy divertido porque nunca lo había hecho. Lamentablemente pasó esto del maltrato que me enojó muchísimo y que digan que yo me fui, que renuncié”.

"El ultimátum mío fue con La Barri... la drag queen que trabaja en el PAMI", contó, haciendo referencia a una participante del programa. Y continuó: "Con el tema de La Barri, que cantó 'A mi manera', me editaron. Editaron parte de lo que dije, que fue bastante... Porque a Tinelli se lo veía muy enojado, ni siquiera me llamó por mi nombre, me dijo '¿y vos por qué no te paraste?', como diciendo 'otra vez...'".

"Se pararon 99 menos yo. Yo no los evaluaba por la historia de vida, yo los evaluaba como cantantes y un cantante debe tener determinadas condiciones y una de ellas, muy importante, es la interpretación. Vos podes tener una gran voz, pero si no le llegas al corazón a la gente...", concluyó.