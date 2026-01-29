Margot Robbie sorprende a todos usando el diamante Taj Mahal de Elizabeth Taylor en la avant premiere de "Cumbres Borrascosas" + Seguir en









Richard Burton le regaló la joya Taylor en 1969 por su 40 cumpleaños, Cartier diseñó la montura y el collar pasó a valer 8.8 millones de dólares.

"Cumbres Borrascosas" llegará a los cines argentinos el próximo 12 de febrero.

Margot Robbie deslumbró en la alfombra roja del estreno mundial de "Cumbres Borrascosas" en Los Ángeles al lucir el legendario diamante Taj Mahal, una joya que perteneció a Elizabeth Taylor y que hoy está valuada en aproximadamente 8,8 millones de dólares.

La avant premiere, realizada en el Teatro Chino TCL, reunió a la prensa, críticos y fanáticos de la literatura clásica y el cine, marcando la llegada de la esperada adaptación de la novela de Emily Brontë a la gran pantalla este febrero.

premiere El collar de Taj Mahal que usó Margot Robbie El collar Taj Mahal es una de las joyas más icónicas del siglo XX y una pieza cargada de historia y simbolismo. El diamante central, tallado en forma de pera, tiene inscripciones persas que evocan amor eterno y protección divina, siguiendo una tradición de la corte mogola del siglo XVII ligada al emperador Shah Jahan, quien construyó el mausoleo de mármol blanco en memoria de su esposa Mumtaz Mahal.

Décadas después, el diamante llegó a Europa y fue adquirido por Richard Burton, quien se lo regaló a Elizabeth Taylor en 1969 por su 40.º cumpleaños. Cartier diseñó la montura actual integrando rubíes, esmeraldas y diamantes, respetando el grabado original.

Taylor lo describió como una de sus piezas más preciadas en su libro "My Love Affair with Jewelry" (2002).

elizabeth taylor Al lucirlo en la avant premiere de "Cumbres Borrascosas", Margot Robbie rindió homenaje al romanticismo y al dramatismo que atraviesa tanto la joya como la historia de Catherine y Heathcliff. Además, la actriz lo combinó con un elegante vestido de alta costura de Schiaparelli. margot robbie Cuándo llega a los cines la versión de "Cumbres Borrascosas" de Margot Robbie y Jacob Elordi La esperada adaptación de "Cumbres Borrascosas", protagonizada por Margot Robbie como Catherine Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff, llegará a los cines argentinos el próximo 12 de febrero. Esta versión, dirigida por Emerald Fennell, apuesta por una interpretación más adulta y audaz de la novela de Emily Brontë, explorando la intensidad de los sentimientos, la pasión destructiva y los conflictos familiares que definieron la historia original. Además, el montaje, respaldado por la productora LuckyChap Entertainment de Robbie, busca acercar a una nueva generación la literatura clásica sin perder la fuerza dramática y romántica que hizo de la obra una referente universal. cumbres borrascosas Tráiler de Cumbres Borrascosas Embed - "Cumbres Borrascosas" | Tráiler Oficial Reparto de Cumbres Borrascosas Margot Robbie como Catherine Earnshaw.

Charlotte Mellington como la joven Catherine.

Jacob Elordi como Heathcliff.

Owen Cooper como el joven Heathcliff.

Shazad Latif como Edgar Linton.

Hong Chau como Nelly Dean.

Vy Nguyen como la joven Nelly.

Alison Oliver como Isabella Linton.

Ewan Mitchell como Joseph.

