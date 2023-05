Mariana Fabbiani vuelve a la TV de la mano de Marcelo Tinelli

Ambos dieron una entrevista exclusiva al programa LAM (también en la pantalla de América, conducido por Ángel de Brito, para contar detalles de lo que se viene. "La verdad es que es una alegría volver a entrar a América. Me sentí muy bien", expresó la conductora.

image.png Mariana Fabbiani y Marcelo Tinelli, antes de la vuelta a la televisión.

“Tiene más años en América que yo”, expresó, por su parte, Marcelo. "Cuando él me llamó, yo estaba por otros caminos, y la verdad que me motivó a venir acá. Con él acá, por primera vez en América, con su proyecto. Me pareció que había mucho para hacer, un camino nuevo por recorrer", confesó Mariana sobre la propuesta de Tinelli.