Marley anunció el nacimiento de su hija Milenka: "Estoy feliz"

Embed - Marley on Instagram: "Y se agarra fuerte antes de arrancar esta aventura. Al igual que Mirko se adelanto y tambien empezo todo, apenas aterrice. Kasandra fue lo mas y estuvo muchas horas de pujar! Y nacio Milenka, a las 4.03 am hora local. No dormi nada desde que aterrice y ahora menos, pero estoy feliz! @milenka_ok"

