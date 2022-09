Martin Scorsese reveló cuál es la nueva película de terror que le quitó el sueño

En una crítica publicada en Slash Film, Martin Scorsese se deshizo en elogios a Pearl. Ambientada años antes de X, el filme sigue el origen del personaje titular, interpretado por Mia Goth, una mujer que acaba por convertirse en una peligrosa asesina. Tal fue el impacto que esta película le causó al director que le costó trabajo conciliar el sueño luego de verla. Estas son sus palabras.

"Las películas de Ti West tienen una energía que es muy rara estos días, potenciada por un puro e indiluido amor por el cine. Lo sientes en cada cuadro. Pearl son 102 minutos salvajes, cautivadores y profundamente, hablo de verdadera profundidad, perturbadores. Me emocioné, luego me sacudió y luego me perturbó tanto que me costó trabajo dormir".

X, Pearl y MaXXXine la trilogía de Ti West

X es una de las películas de terror más aclamadas del año. El filme tuvo un paso muy breve por los cines. Es la historia de un equipo de grabación de películas porno que es viciosamente asesinado por los dueños del rancho en el que planean rodar. Tras su lanzamiento, se anunció que West había rodado una precuela en secreto.

Pearl es ese título, mismo que debutó en el Festival de Venecia pasado y consiguió una gran recepción. En Estados Unidos ya llegó a cines, pero de momento se desconoce si ya tiene fecha de estreno en el resto del mundo. Tener una recomendación directa de boca de Scorsese podría ayudar a acelerar su llegada a otros mercados.

Se ha confirmado también que la franquicia contará con una tercera entrega llamada MaXXXine.