El insólito hallazgo en el stream del CONICET en el fondo del Mar Argentino

El organismo científico lleva adelante - desde el pasado 14 de diciembre - una nueva expedición a bordo del buque de investigación RV Falkor (too). En este escenario, una evidencia de la influencia humana en la vida marina fue encontrada en vivo.

En una nueva transmisión del CONICET junto al Schmidt Ocean Institute , científicos argentinos se sorprendieron con un inesperado descubrimiento en el Mar Argentino: un viejo casete VHS apareció en el fondo del océano , convertido en soporte de vida marina, lo que dio cuenta del alcance del impacto humano en la naturaleza.

El descubrimiento se produjo en el marco de la continuidad del proyecto “Vida en los extremos”, una expedición científica transmitida en vivo desde grandes profundidades y liderada por el CONICET junto a socios internacionales. La misión comenzó el pasado 14 de diciembre y se extenderá hasta el 10 de enero de 2026.

La escena ocurrió durante una inmersión a miles de metros bajo la superficie . Mientras el equipo analizaba el lecho marino, las cámaras captaron una cinta de video VHS, claramente reconocible pese al paso del tiempo y las condiciones extremas del entorno.

Más allá del asombro inicial por encontrar un residuo tecnológico en un punto tan remoto del océano, lo que terminó de captar la atención fue que el casete formaba parte activa del ecosistema: una estrella de mar se había adherido a su superficie .

El momento del descubrimiento del VHS durante la transmisión en vivo.

El episodio en el stream puso en primer plano la persistencia de la contaminación humana, incluso en regiones que durante décadas se consideraron inaccesibles .

“Vida en los extremos”: la nueva misión del CONICET en el fondo del Mar Argentino

Desde el 14 de diciembre, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Schmidt Ocean Institute llevan adelante la transmisión en vivo de la expedición “Vida en los extremos”. La campaña, que se extenderá hasta el 10 de enero de 2026, se desarrolla a bordo del buque de investigación RV Falkor (too) y permite seguir en tiempo real exploraciones, intercambios entre científicos y hallazgos desde el fondo del Atlántico Sur.

image LA expedición “Vida en los extremos” será transmitida en vivo desde el 14 de diciembre al 10 de enero de 2026.

El streaming se ofrece de manera gratuita a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute. Durante las inmersiones, los investigadores interactúan con la audiencia, responden preguntas y explican lo que observan mientras operan los equipos en profundidad.

Qué busca la expedición

El foco central del proyecto es el estudio de ecosistemas que se desarrollan alrededor de filtraciones de gas metano desde el subsuelo oceánico. En estas zonas, donde no llega la luz solar, la vida se sostiene gracias a procesos como la quimiosíntesis y a adaptaciones extremas a la presión y las bajas temperaturas.

Para estas tareas se utiliza tecnología de última generación, como el vehículo submarino operado remotamente SuBastian, capaz de descender a varios miles de metros y registrar imágenes y datos clave para comprender el funcionamiento de estos ambientes poco explorados.

Impacto científico y fenómeno en redes

Desde el inicio de las transmisiones, “Vida en los extremos” acumuló momentos de fuerte repercusión pública. La aparición de especies poco conocidas —como la ya célebre “estrella culona”— se viralizó rápidamente y amplificó el alcance del proyecto más allá del ámbito académico.

La campaña vuelve a poner el foco en la combinación de la investigación de frontera con divulgación científica, y busca acercar la oceanografía al público general en un formato accesible y transparente.