Llega Thor: Amor y Trueno, la formula Marvel en su máxima expresión

La nueva historia encuentra a Thor (Hemsworth) en un momento de búsqueda de paz interior, luego de los acontecimientos de Avengers: Endgame. El proceso de introspección, sin embargo, se ve interrumpido por la llegada de Gorr, el Carnicero de Dioses (Christian Bale), un nuevo enemigo como ninguno de los que enfrentó hasta ahora, embarcado en la misión de hacer extinguir a todos los dioses. El Dios del Trueno se une al Rey Valquiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y su ex novia, Jane Foster (Natalie Portman), convertida en la Poderosa Thor, para combatir esta nueva amenaza.

Si algo se ha de destacar respecto al regreso de Natalie Portman es que Jane Foster tiene el arco argumental más completo de la película. Cabe recordar que la actriz ganadora del Oscar por El Cisne Negro (2010) se había alejado de Marvel con algunas quejas sobre el rol que se le había dado a su personaje, esta vez su personaje encuentra un perfecto balance con su nuevo rol como la Poderosa Thor.

La inclusión de Christian Bale como Gorr, el Carnicero de Dioses se siente por momentos desperdiciada, si bien el actor no necesita demasiado para mostrar su talento, su tiempo en pantalla termina siendo bastante limitado y no logra convertirse en el villano emblemático que bien podría ser. Esto es algo que Marvel más allá de Loki y Thanos no ha podido hacer, tener contrapartes a la altura de sus héroes.

El Thor de Hemsworth cumple a medias, por momentos el exceso de chistes lo ubican en un lugar demasiado bajo para lo que se espera del Dios del Trueno, y lo que respecta a su actuación a veces se ve opacado por Portman y Bale.

En lo que respecta a Tessa Thompson como Valquiria y el propio Waititi como la voz de Korg, sus papeles se ven bastante reducidos si lo comparamos con lo que fue su irrupción en Ragnarok.

En conclusión, Thor: Amor y Trueno es una película disfrutable para aquellos que vayan al cine a eso, a disfrutar sin grandes pretensiones. Evidentemente Marvel eligió un camino y no parece estar en sus planes desviarse de él. Al menos no por ahora, si el espectador esta buscando una historia de superhéroes seria y solemne, desde ya que queda avisado, no es por acá.

Thor_ Amor y Trueno _ Tráiler Oficial _ Subtitulado con Audio Descriptivo.mp4 Marvel Studios

La película dirigida por Taika Waititi esta protagonizada por Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taiki Waititi, Russell Crowe, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Vin Diesel, Bradley Cooper.

Thor: Amor y Trueno estrena el 7 de julio sólo en cines.