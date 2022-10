Marvel presenta el tráiler del especial navideño de Guardianes de la Galaxia

En la historia de los Guardianes, Star-Lord (Pratt) venera al actor Kevin Bacon y particularmente su trabajo en la película Footloose. Los Guardianes deciden encontrarse con Bacon como una forma de alegrar las fiestas a Star-Lord, ya que está de luto por la pérdida de Gamora (Saldana).

Marvel Studios’ Special Presentation_ The Guardians of the Galaxy Holiday Special _ Official Trailer.mp4 Marvel Studios

El especial navideño representa otro desarrollo en la explosión de Marvel en Disney+. El año pasado contó con: WandaVision, Falcón y el Soldado de Invierno, Loki, What if? y Hawkeye dieron inicio, con Moon Knight, Ms. Marvel y She-Hulk: Attorney at Law en lo que va del año. Werewolf by Night lanzado este mes con la temática de terror como eje fue la primera presentación especial de Marvel Studios.

El especial navideño de Guardianes de la Galaxia llega el 25 de noviembre, solo unas semanas después de que Black Panther: Wakanda Forever se estrene en los cines. En cuanto a los Guardianes, volverán a la pantalla grande para Guardians of the Galaxy Vol. 3 , que llega el 4 de mayo de 2023.