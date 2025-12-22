Matías Alé fue internado de urgencia tras inhalar monóxido de carbono por un incendio en su casa + Seguir en









El actor sufrió una intoxicación por humo luego de un foco ígneo en su vivienda de Nordelta. Presentó dificultades respiratorias y quedó internado en observación tras ser asistido por los servicios de emergencia.

Matías Alé tuvo que ser internado. América Tv

El actor Matías Alé fue internado de urgencia luego de sufrir una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono como consecuencia de un incendio registrado en su vivienda de Nordelta. El episodio le provocó dificultades respiratorias, ardor y dolor en el pecho, síntomas que motivaron una rápida intervención médica y su posterior traslado a un centro de salud para su evaluación clínica.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, una ambulancia acudió de inmediato al domicilio del mediático y lo trasladó a un centro de salud cercano, donde quedó internado en observación para monitorear su evolución tras la exposición al humo.

La información fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen, quien detalló que el fuego se habría iniciado en una hornalla eléctrica ubicada en la cocina de la vivienda. Si bien el incendio fue focalizado, generó una importante acumulación de humo, lo que derivó en la intoxicación del actor.

El siniestro provocó daños materiales de consideración y requirió la intervención de los bomberos, quienes lograron controlar la situación. Como consecuencia directa de la inhalación de monóxido de carbono, Alé debió recibir atención médica inmediata, quedando bajo observación para descartar complicaciones posteriores.

