17 de enero 2026 - 20:30

Netflix volvió a arrasar con un exitoso k-drama que promete ser una de las series más vistas

Una producción situada en distintas partes del mundo y hablada en varios idiomas que te va a atrapar.

Netflix

Netflix inicia el año con fuerza al estrenar un k-drama que ya se perfila como uno de los éxitos del catálogo internacional, combinando romance, comedia y viajes. La serie ha captado atención por su propuesta fresca y su enfoque en las complejidades de las relaciones contemporáneas.

Se trata de Cómo se traduce este amor, una comedia romántica surcoreana que mezcla humor con reflexiones sobre comunicación y empatía, estrenada globalmente el 16 de enero de 2026. La producción se destaca por su reparto internacional y por situar la historia en múltiples destinos alrededor del mundo.

Cómo se traduce este amor
De qué trata Cómo se traduce este amor, el k-drama furor en Netflix

Cómo se traduce este amor sigue a Joo Ho-jin, una intérprete políglota con dominio de varios idiomas, pero profundamente torpe para entender sus propios sentimientos. Contratado como traductor personal de la actriz globalmente famosa Cha Mu-hee, Ho-jin se embarca en una aventura que lo lleva a acompañarla en un reality de citas grabado en diferentes países.

A medida que viajan juntos y enfrentan malentendidos culturales y emocionales, los contrastes entre sus personalidades generan situaciones tanto cómicas como conmovedoras. La serie explora cómo las barreras del lenguaje van más allá de las palabras y se adentran en la complejidad del amor y la conexión humana.

Este relato romántico se apoya en la química entre los protagonistas y ofrece una mirada entrañable sobre la forma en que dos personas aparentemente opuestas pueden aprender a comunicarse y comprenderse mutuamente.

Netflix: tráiler de Cómo se traduce este amor

Embed - ¿Cómo se traduce este amor? | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: elenco de Cómo se traduce este amor

  • Kim Seon-ho (Joo Ho-jin)
  • Go Youn-jung (Cha Mu-hee)
  • Sta Fukushi (Hiro Kurosawa)
  • Lee Yi-dam (Shin Ji-seon)
  • Choi Woo-sung (Kim Yong-u)

