Netflix volvió a arrasar con un exitoso k-drama que promete ser una de las series más vistas + Seguir en









Una producción situada en distintas partes del mundo y hablada en varios idiomas que te va a atrapar.

Con la participación estelar de Go Youn-jung, la serie está arrasando en Netflix. Netflix

Netflix inicia el año con fuerza al estrenar un k-drama que ya se perfila como uno de los éxitos del catálogo internacional, combinando romance, comedia y viajes. La serie ha captado atención por su propuesta fresca y su enfoque en las complejidades de las relaciones contemporáneas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Cómo se traduce este amor, una comedia romántica surcoreana que mezcla humor con reflexiones sobre comunicación y empatía, estrenada globalmente el 16 de enero de 2026. La producción se destaca por su reparto internacional y por situar la historia en múltiples destinos alrededor del mundo.

Cómo se traduce este amor Este drama surcoreano promete atrapar a todos, en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Cómo se traduce este amor, el k-drama furor en Netflix Cómo se traduce este amor sigue a Joo Ho-jin, una intérprete políglota con dominio de varios idiomas, pero profundamente torpe para entender sus propios sentimientos. Contratado como traductor personal de la actriz globalmente famosa Cha Mu-hee, Ho-jin se embarca en una aventura que lo lleva a acompañarla en un reality de citas grabado en diferentes países.

A medida que viajan juntos y enfrentan malentendidos culturales y emocionales, los contrastes entre sus personalidades generan situaciones tanto cómicas como conmovedoras. La serie explora cómo las barreras del lenguaje van más allá de las palabras y se adentran en la complejidad del amor y la conexión humana.

Este relato romántico se apoya en la química entre los protagonistas y ofrece una mirada entrañable sobre la forma en que dos personas aparentemente opuestas pueden aprender a comunicarse y comprenderse mutuamente.

Netflix: tráiler de Cómo se traduce este amor Embed - ¿Cómo se traduce este amor? | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Cómo se traduce este amor Kim Seon-ho (Joo Ho-jin)

Go Youn-jung (Cha Mu-hee)

Sta Fukushi (Hiro Kurosawa)

Lee Yi-dam (Shin Ji-seon)

Choi Woo-sung (Kim Yong-u)

Temas Netflix

Series