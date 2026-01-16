Netflix confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de "En el barro" con un primer adelanto + Seguir en









Creada por Sebastián Ortega, la serie regresa con Ana Garibaldi, Eugenia Suárez y Verónica Llinás al frente de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino.

Ana Garibaldi regresa como Gladys a protagonzar la segunda temporada.

Netflix anunció que la segunda temporada de En el barro llega en febrero y presentó nuevas imágenes junto a un adelanto exclusivo de la serie creada por Sebastián Ortega.

La nueva temporada de la serie producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino. Gladys, “La Borges” (Ana Garibaldi), regresa al penal y deberá enfrentarse a un territorio dominado por nuevas bandas, forjando alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos.

De qué trata la segunda temporada de "En el barro" Gladys, “la Borges”, vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

Embed - Che Netflix on Instagram: "Gladys volvió a La Quebrada. Acá dejo un poquito de lo que se viene en la segunda temporada de En el barro que llega en febrero a Netflix." View this post on Instagram Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez en el elenco principal.

Completan el elenco Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Además, la temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

El éxito de En el barro en Netflix La primera temporada de En el barro se mantuvo durante cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, ocupando el puesto #1 a nivel mundial durante sus dos primeras semanas. Tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana y permaneció seis semanas en el Top 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos argentinos más destacados del año en el servicio.

