Matt Smith será el villano de "Star Wars: Starfighter", la película protagonizada por Ryan Gosling

Matt Smith , uno de los protagonistas de House of the Dragon , se unirá a Ryan Gosling en Star Wars: Starfighter de Lucasfilm. Mia Goth también será parte del proyecto, con Shawn Levy dirigiendo la película. Jonathan Tropper escribió el guion.

Smith acaba de terminar la segunda temporada de la exitosa serie derivada de Game of Thrones de HBO, House of the Dragon. Próximamente, tiene el thriller de Sony y Darren Aronofsky, Caught Stealing, donde actúa junto a Austin Butler. También tiene la miniserie The Death of Bunny Monro.