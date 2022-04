A un año de la muerte de Mauro Viale, su hijo Jonatan lo recordó en sus redes

Un año sin vos.



No sabés lo que daría por una charla más, un abrazo más, un beso más, un consejo más, un mensaje más, un instante más.



Me quedé con ganas de decirte y preguntarte tantas cosas.



El mundo sin vos es crudo. Me faltan tus brazos protectores. Te necesito. pic.twitter.com/2RHml7X5Ql