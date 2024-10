Max: la exitosa película argentina con la que no podrás despegarte de la pantalla durante 85 minutos

Protagonizada por Emilia Attias y Nicolás Francella, " En la mira" se posiciona como una de las películas más vistas en la plataforma de Max. Se trata de un thriller que combina tensión, drama y suspenso, con el que no te podrás despegar de la pantalla ni por un minuto.

Tiene una duración de aproximadamente 1 hora y media. Utiliza una temática de actualidad para generar un clima de miedo y peligro para el protagonista que no sabe si lo que le está sucediendo es verdad o no, pero también sabe que no puede arriesgarse a ello.