Javier Calamaro habló tras ser acusado por una presunta estafa en Córdoba: "Falsedades tendenciosas"

El músico negó categóricamente las acusaciones a través de sus redes sociales y cuestionó a los medios por difundir la noticia.

En el día de ayer surgieron graves acusaciones contra Javier Calamaro sobre una presunta estafa. El músico decidió romper el silencio a través de sus redes sociales con un extenso descargo en el que buscó aclarar los hechos y apuntó contra los medios que difundieron la noticia.

En el programa A la tarde trascendió una presunta denuncia penal vinculada a la venta de terrenos en Córdoba bajo el nombre del cantante. La periodista Cora Debarbieri detalló que, junto a dos socios, habría creado la sociedad “Chacras del Universo”, un emprendimiento inmobiliario en esa provincia, y aseguró que existirían más de 100 damnificados que habrían adquirido lotes en el lugar.

Frente a la repercusión mediática, Javier Calamaro publicó un comunicado para fijar su postura. “El día de ayer fue publicada por muchos medios una supuesta noticia donde se me menciona en medio de falsedades tendenciosas”, expresó el artista.

En su descargo, explicó que en 2012 compró los derechos posesorios de un terreno en la provincia de Córdoba a una persona que luego falleció. “Al poco tiempo, el hijo de esta persona usurpó el terreno y vendió varios lotes mencionando mi nombre”, afirmó.

Además, se refirió directamente a la mujer que lo denunció públicamente, identificada como Silvina Canzani: “Ayer una mujer apareció en la televisión denunciándome como que yo le había vendido un lote. Aclaro que no conozco a esta mujer, jamás recibí dinero por la venta de ningún lote, no suscribí ningún boleto de compraventa ni escritura”, sostuvo.

Finalmente, el hermano de Andrés Calamaro aseguró que iniciará acciones legales: “Considero que lo ocurrido me perjudica seriamente, por lo que voy a iniciar acciones judiciales con mi abogado”.

El día de ayer fue publicada por muchos medios una supuesta noticia donde se me menciona en medio de falsedades tendenciosas. En el año 2012 le compré los derechos posesorios de un terreno en la provincia de Cordoba a una persona que falleció. Al poco tiempo el hijo de esta persona usurpó el terreno, vendió varios lotes mencionando mi nombre. Ayer una mujer apareció en la tele denunciándome como que yo le había vendido un lote. Aclaro que no conozco a esta mujer, jamás recibí dinero por la venta de ningún lote, no suscribí ningún boleto de compraventa ni escritura. Considero que lo ocurrido me perjudica seriamente, por lo que voy a iniciar acciones judiciales con mi abogado @juanmanueldragani

La presunta damnificada afirmó que todo comenzó en 2013, cuando el cantante, junto a dos socios, habría constituido una SRL y, desde entonces, empezaron a ofrecer terrenos en la zona de la Ruta 38, kilómetro 101.

Según su denuncia, las parcelas nunca habrían pertenecido legalmente a Calamaro, ya que no se habría realizado el proceso de usucapión correspondiente. Esta figura legal establece que, para adquirir la propiedad de un inmueble mediante posesión prolongada, es indispensable tramitar un juicio que así lo declare.

De acuerdo con su versión, ese proceso judicial nunca se concretó, lo que derivó en la presentación de la denuncia penal y en la fuerte repercusión pública del caso.