Megaconcierto contra el virus

Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Billie Eilish, Alanis Morissette y Andrea Bocelli serán parte del elenco encargado de animar mañana el megaconcierto solidario “One World: Together at Home” propiciado por la Organización Mundial de la Salud, la organización benéfica Global Citizen y Lady Gaga, quien también formará parte del elenco de intérpretes. Otras figuras de la música que participarán de la convocatoria son Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta y J Balvin, artistas pop como Taylor Swift, Lizzo, Chris Martin y Celine Dion, y europeos entre los que se cuentan las francesas Angèle y Christine and the Queens y la británica Jessie J.