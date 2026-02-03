MasterChef Celebrity: quién fue el participante eliminado del reality

El programa que conduce Wanda Nara tuvo un horario inédito este lunes, desde las 21.30, para competir con “Hija de fuego”, la novela de la China Suárez.

MasterChef Celebrity tuvo este lunes una gala de eliminación especial, que despidió a uno de los “cocineros” más populares de la edición.

El programa que conduce Wanda Nara tuvo un horario inédito este lunes, desde las 21.30, para competir con “Hija de fuego”, la novela de la China Suárez .

No fue una noche más, ya que se trataba de la gala de eliminación. El domingo, Ian Lucas se salvó en la última chance, por lo que quedaron en riesgo: Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Evangelina Anderson, Rusherking y Claudio “El Turco” Husaín .

La consigna de la noche exigía preparar un menú con ingredientes “bebés” de la caja misteriosa.

Como siempre, los participantes fueron pasando al frente para exhibir sus platos y recibir las devoluciones de los jurados.

Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity

Junto a Miguel Ángel Rodríguez, Rusherking quedó entre los peores de la gala. Al plato de Rodríguez lo describieron como un “cenicero con puchos”. Finalmente, el jurado resolvió la eliminación del cantante, en un breve paso por el certamen al que ingresó con concursantes bien afilados.

Y el actor, que suele quedar siempre entre los peores platos, se salvó una vez más, ya que Rusherking se convirtió en el nuevo eliminado del certamen.

Sin reproches, Rusherking aceptó la decisión: “Yo sabía que entraba a un lugar difícil y me parece justo que se quede Miguel”. A pesar de la despedida, el músico se mostró conforme con su desempeño y la imagen que ofreció al público.