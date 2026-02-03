"Valor Sentimental" llega a MUBI: cuándo se estrena la película con nueve nominaciones a los premios Oscar + Seguir en









Una conmovedora exploración de la familia, la memoria y el poder reconciliador del arte dirigida por Joachim Trier y protagonizada por Stellan Skarsgård.

Stellan Skarsgård y Elle Fanning en Valor Sentimental.

Valor Sentimental (Sentimental Value), la aclamada película del nominado al Oscar y al BAFTA Joachim Trier (La peor persona del mundo) y nominada a nueve premios Oscar, se estrenará en exclusiva en Argentina en MUBI a partir de este 13 de febrero de 2026.

Se trata de una conmovedora exploración de la familia, la memoria y el poder reconciliador del arte. La película está protagonizada por la nominada al Oscar y al BAFTA Renate Reinsve (La peor persona del mundo, A Different Man); el nominado al Oscar, ganador del BAFTA y del Globo de Oro Stellan Skarsgård (Dune: Parte Uno y Dos, Hope); la nominada al Oscar, al Globo de Oro y al Emmy Elle Fanning (A Complete Unknown, All The Bright Places); la revelación nominada al Oscar y al BAFTA Inga Ibsdotter Lilleaas (A Beautiful Life, In Oversized Men’s Shirts); y Anders Danielsen Lie (La peor persona del mundo, Personal Shopper).

De qué trata Valor Sentimental Reinsve interpreta a Nora, una exitosa actriz teatral que, junto a su hermana Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), se reencuentra con su padre distanciado, Gustav Borg (Skarsgård), un otrora célebre director de cine que planea un gran regreso con un guion basado en su familia. Cuando Gustav le ofrece a Nora el papel protagonista y ella lo rechaza de inmediato, él dirige su atención a Rachel Kemp (Fanning), una joven y ambiciosa estrella de Hollywood preparada para su gran oportunidad. Con unas dinámicas ya tensas que se vuelven aún más complejas, Nora, Agnes y Gustav se ven obligados a enfrentarse a sus difíciles pasados.

Valor Sentimental - Sentimental Value _MUBI-OnlineTrailer_80s_ES_Landscape_MUBI-Feb13 La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Cannes y un importante reconocimiento internacional, incluido el Globo de Oro a la Mejor Interpretación Masculina en un Papel Secundario para Stellan Skarsgård, además de otras 7 nominaciones a los Globos de Oro.

Valor Sentimental fue la gran triunfadora en los Premios del Cine Europeo 2026, donde obtuvo 6 galardones, entre ellos Mejor Película Europea, Mejor Dirección (Joachim Trier), Mejor Guion, Mejor Actor (Stellan Skarsgård), Mejor Actriz (Renate Reinsve) y Mejor Composición Musical (Hania Rani).

