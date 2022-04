Metallica en Campo de Polo: horarios, artistas invitados y medios de transporte

En detalle, el evento fue producido por DF Entertainment y presentado por Flow. Así es como Metallica se reencontrará con sus seguidores en Argentina para festejar el 30 aniversario de The Black Album, uno de sus discos de mayor éxito, y tocar sus propios hits como Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam y Sad But True.

Aquellos que no puedan asistir hoy al show y sean clientes de Flow, la prestadora de televisión por cable y suscripción de Cablevisión, podrán verlo en vivo a través de la plataforma de entretenimiento. La transmisión comenzará a las 18 por el canal 605, donde se podrán ver los shows completos, las entrevistas a las bandas y los contenidos exclusivos.

No importa el lugar en el que estés ni el dispositivo que utilices dispositivo.

Cuáles serán los horarios y las bandas en el show de Metallica

Boletería: 11 hs.

Puertas: 15 hs.

Marina Fagés: 18.30 a 19 hs.

Greta Van Fleet: 19.30 a 20.30 hs.

Metallica: 21 a 23.45 hs.

Marina Fagés, quien es artista visual, compositora, multi-instrumentista e intérprete, estará abriendo la jornada en el Campo Argentino de Polo.

Ella estuvo en Europa, Latinoamérica y Japón, mostrando sus canciones que varían desde el indie folk al rock intenso, y pintando murales en diversas ciudades del mundo. Con cuatro discos, decenas de colaboraciones y singles, actualmente se encuentra trabajando en un nuevo disco que saldrá durante este año

Cuáles son los medios de transporte para ir al Campo de Polo

Trenes

Tren Mitre (Ramal Suárez) - Estación 3 de febrero. El último tren a José León Suárez sale a las 23.26. Mientras que el último tren sentido a Retiro sale a las 22.53.

Subtes

Subte línea D. Estación Palermo. El último servicio hacia Catedral sale a las 23.33 y el último servicio con destino a Congreso de Tucumán sale a las 0.7.

Colectivos

Hay servicios durante todo el día y toda la noche, habiendo refuerzo de servicios para el turno noche. Las líneas que llegan hasta el Campo Argentino de Polo son: 10 (Palermo - Wilde, va a Obelisco y a Constitución), 29 (Olivos- La Boca, va a Plaza de Mayo), 34 (Palermo - Liniers), 130 (Est. Boulogne - Barrancas Belgrano - Retiro - La Boca), 160 (Claypole - Ciudad Universitaria), 166 (Palermo - Morón), 15 y 64 (Por Luis María Campos), entre otros.

Taxis

Habrá una parada sobre Avenida Libertador las 24 horas.