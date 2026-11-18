Buenos Aires Rojo Sangre y Vicente López Ciudad del Cine: dos festivales para celebrar el cine.

Esta semana comienzan dos festivales de cine muy particulares. Uno, el clásico Buenos Aires Rojo Sangre, que ya va por su 27a. edición. El otro, recién nacido, es el Vicente López Ciudad del Cine, con sedes en el Cine York de Olivos y el Centro Cultural Munro, que es el primer festival del mundo programado por el público. En efecto, la programación nace de las charlas entre los habitúes de ambas sedes. Títulos más convocantes, "2001. Odisea del espacio", "Cleo de 5 a 7", "Rosaura a las 10", "La ciénaga", "Underground", "Volver al futuro", "Mi vecino Totoro", "Alien, el octavo pasajero", "Terminator 2", "El padrino", "Perdidos en Tokio", "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos", "Laberinto", Hay más.

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La inauguración, hoy miércoles con la entrega del Premio Lumiton a la venerable Graciela Borges, seguido por la proyección de "El dependiente", de Leonardo Favio, con Walter Vidarte, Graciela Borges (uno de sus mayores trabajos), Tacholas, Nora Cullen y una jovencita Linda Peretz. Asimismo, el Festival abre una Mesa de Cine indicada para el diálogo entre artistas y técnicos de distintas generaciones y disciplinas. Destacan ahí Marilú Marini, Valeria Bertucelli, los directores Armando Bo, Anahí Berneri, la dupla Gastón Duprat & Mariano Cohn y la creadora y maestra de películas de animación Irene Blei. Organiza, Cultura de Vicente López. Todo gratis.

El Buenos Aires Rojo Sangre, con sede en el Atlas Caballito, empieza mañana jueves, y no todo es sangre. También está "Carne", con Isabel Sarli, junto al documental que le dedicó el recordado Diego Curubeto "Carne sobre carne". Las dos en 35 mm., igual que otra de Sarli, "Embrujada", "Vampiros", de John Carpenter y "La leyenda del jinete sin cabeza", de Tim Burton. Más títulos para el recuerdo: "La tierra que el tiempo olvidó", "Muere, monstruo, muere", y, restauradas a nuevo en 4K, "El extraño caso del hombre y la bestia", de y con Mario Soffici, y "El vampiro negro", con Nathan Pinzón, que es la película inaugural.

Entre las novedades se anotan "Upiro" (vampiros importados de Sitges), "Yumemogatari. The Living Dragon", "Olivera & Corman: Hollywood en Argentina" (documental sobre los locos rodajes en Don Torcuato), "El enigma de Franca Farmin" (terror mendocino), "Gorgonia" (terror chileno-argentino), "Victorian Psycho" (terror victoriano), "No rest for the wicked" (terror queer), "Moviedreams" (terror ante la Inteligencia Artificial), "Familia teme enfrentar una nueva noche de terror" (la nueva de Cristian Ponce), "11" (de los productores de "Cuando acecha la maldad"). Más novedades: los cortos del Fin de Semana Sangriento, los de Oberá Nocturna, Merlo Sangriento, Nieve Roja y otros festivales nacionales, amén de nuevas casas embrujadas, arañas criminales, templarios zombies, hermanitos raros, ovejas contagiosas, un musical lisérgico, fantasmas indonesios y otros adefesios.

Aparte, la presentación del libro de Mariano Oliveros "Caos inmortal: el rodaje en Argentina de Highlander 2", el videojuego "Tenebris Somnia", etc, etc. Coproducen, Pan Contenidos y Film Suez. Auspician, Mubi, Argentina Sonó Film, Banco Ciudad y otras entidades de bien público.

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