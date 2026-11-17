Se trata de un thriller vanguardista, audaz y provocador, ambientado en un seductor mundo futurista, protagonizado por Sophie Thatcher

Su propio infierno , la nueva película del visionario director Nicolas Winding Refn , un hipnótico thriller que combina terror, ciencia ficción y suspenso en una experiencia cinematográfica tan provocadora como inclasificable llega a MUBI .

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La película del director de Drive , Only God Forgives y The Neon Demon , entre otras, estará disponible en la plataforma de streaming el 27 de noviembre.

Se trata de un thriller vanguardista, audaz y provocador, ambientado en un seductor mundo futurista, protagonizado por Sophie Thatcher (Yellowjackets) junto a Charles Melton (Beef)), Kristine Froseth (The Bucaneers), Havana Rose Liu (Tuner), Diego Calva (Babylon), y Dougray Scott (Mission Impossible: 2).

La historia sigue a Elle (Thatcher), una estrella de cine en ascenso que se prepara para rodar una odisea espacial junto a su antigua amante, convertida ahora en su madrastra (Liu). En otro rincón de esta bruma, un soldado estadounidense (Melton) recorre calles desoladas en una búsqueda desesperada de su hija.

Mientras una figura enigmática y siniestra, conocida solo como el «Hombre de Cuero» acecha en las sombras de la ciudad, sus vidas comienzan a converger, disolviendo los límites entre el pasado y el presente, el recuerdo y el destino.

La experiencia cercana a la muerte de Nicolas Winding Refn que inspiró Su propio infierno

Si bien el largometraje es considerado un homenaje a los thrillers de la década del 60, su realizador y coguionista, Nicolas Winding Refn, reveló que una experiencia cercana a la muerte fue el punto de partida de su nueva producción.

“Hace tres años morí, y estuve muerto durante 20 minutos. [...] Pero entonces me di cuenta de que había recibido un regalo: si lograba volver, tendría una segunda oportunidad”, aseguró el director en un comunicado.

Esta experiencia despertó su deseo de volver a hacer cine desde una perspectiva más instintiva. “Me di cuenta de que quería volver a hacer películas, tal como quería hacerlas cuando era joven”, expresó.

Sobre la combinación de géneros que caracteriza al film, agregó: “Podría decirse que contiene de todo: terror, ciencia ficción, melodrama, musical, estética camp, kitsch, acción, color... es imposible definirla con exactitud”.

Su Propio Infierno estará disponible en MUBI a partir del 27 de noviembre de 2026.