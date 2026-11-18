Pasolini fue asesinado durante la madrugada del 2 de noviembre de 1975, cuando tenía 53 años. Fue un episodio que conmocionó a Italia y desató numerosas especulaciones sobre sus posibles responsables.

La Fiscalía de Roma reabrió la investigación por el asesinato del escritor, poeta y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini , ocurrido hace 51 años en la localidad costera de Ostia, después de la aparición de nuevos testimonios y pruebas que podrían aportar información sobr e uno de los crímenes más enigmáticos de la historia cultural y política de Italia.

La decisión judicial, según informó el portal italiano Il Sole 24 Ore, se produjo a partir de una denuncia presentada por el abogado Stefano Maccioni en noviembre de 2025 y ampliada en mayo de este año, que incorpora elementos hasta ahora desconocidos sobre las circunstancias de la muerte del intelectual.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Silvia Santucci y contempla la declaración de un nuevo testigo, presuntamente un policía retirado que participó en las primeras pesquisas realizadas en 1975. También se analizarán pruebas biológicas y material audiovisual de los noticieros de la televisión pública italiana RAI.

Pasolini fue asesinado durante la madrugada del 2 de noviembre de 1975 , cuando tenía 53 años, en un descampado de Ostia, cerca de Roma. Su cuerpo apareció brutalmente golpeado y atropellado, en un episodio que conmocionó a Italia y desató numerosas especulaciones sobre sus posibles responsables.

El único condenado por el crimen fue Giuseppe "Pino" Pelosi , un joven de 17 años que inicialmente confesó haber matado al cineasta después de una discusión relacionada con un encuentro sexual. Recibió una condena de nueve años y siete meses de prisión, aunque años después modificó su declaración.

En 2005, Pelosi aseguró que no había actuado solo y sostuvo que otras personas habían participado del asesinato. Su retractación alimentó las sospechas sobre la existencia de una trama más compleja detrás del homicidio. Pelosi murió en 2017 sin que sus nuevas afirmaciones pudieran esclarecerse judicialmente.

El caso fue objeto de sucesivas investigaciones. En 2010, los análisis científicos permitieron detectar perfiles genéticos de personas no identificadas en las prendas de la víctima, aunque las pesquisas posteriores no lograron determinar a quiénes pertenecían. La investigación fue archivada nuevamente en 2015.

Entre las hipótesis que rodean el asesinato figura la posibilidad de que Pasolini hubiera sido víctima de una emboscada vinculada con sus denuncias sobre el poder político y económico italiano durante los llamados Años de Plomo.

Otra línea de investigación relaciona el crimen con el robo de material cinematográfico de Saló o los 120 días de Sodoma, su última película, estrenada después de su muerte. Según esta teoría, el director habría acudido a Ostia con la intención de recuperar las bobinas sustraídas.

Autor de películas como Accattone, El evangelio según San Mateo y Teorema, Pasolini fue una de las figuras más influyentes y provocadoras de la cultura europea del siglo XX. Su obra, atravesada por la crítica social, la política y la sexualidad, desafió las convenciones de la sociedad italiana.

Más de medio siglo después de su asesinato, la Justicia vuelve a examinar las circunstancias de su muerte con la expectativa de determinar si existieron otros responsables.