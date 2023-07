Mirtha Legrand quiere volver a la televisión: en qué canal podría ser

La diva de la televisión Mirtha Legrand aseguró que quiere regresar a la televisión y no descartó que sea por Telefe , un canal que, hasta el momento, no formaba parte de los dos con los que había iniciado las negociaciones su nieto y productor del programa, Ignacio "Nacho" Viale.

A su vez, la conductora de 96 años destacó que tiene mucha necesidad de regresar con sus clásicos almuerzos: "Extraño muchísimo, me encanta trabajar, me hace mucho bien".

La diva también recordó lo mucho que le costó no estar activa durante lo que duró la pandemia por Covid 19: "Lo mal que me ha hecho la pandemia, no solo físicamente, sino también anímicamente.