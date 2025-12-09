Miss Jamaica y 14 días internada: se reveló lo que realmente pasó con la participante tras su caída en Miss Universo

La joven recibirá un traslado médico a su país para continuar con la rehabilitación, mientras la organización cubre todos los gastos.

La edición 2025 de Miss Universo estuvo marcada por momentos inesperados y, lamentablemente, uno de los más impactantes tuvo como protagonista a Gabrielle Henry , la representante de Jamaica .

Durante la etapa preliminar del certamen, la joven sufrió una caída que puso en alerta a la organización, al público y a los medios internacionales, ya que lo que parecía un accidente menor se convirtió en una situación crítica que mantuvo a todos en tensión por 14 días . A continuación, conocé los detalles.

Gabrielle Henry , elegida como Miss Jamaica 2025 , nació en Kingston, capital de su país natal. Su elección como representante no solo se basó en su presencia escénica y carisma, sino también en su trayectoria académica y compromiso social.

En este escenario, la joven de 29 años es médica oftalmóloga y participa en múltiples actividades de voluntariado y programas comunitarios, como en la fundación "See Me", fortaleciendo su perfil como líder y ejemplo para jóvenes en la nación americana y otros territorios.

El accidente que protagonizó Gabrielle Henry ocurrió el 19 de noviembre de 2025 durante la ronda de vestido de noche en la gala preliminar de Miss Universo, celebrada en Bangkok, Tailandia .

Mientras caminaba por el escenario con tacos y un vestido elegante, tropezó y cayó a una fosa de aproximadamente 1.2 metros. La caída le provocó hemorragia intracraneal, fractura y laceraciones en rostro y pie, lo que justificó su ingreso inmediato a cuidados intensivos.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo fue auxiliada por el personal del certamen y trasladada en camilla a un hospital cercano.

Desde ese momento, se mantuvo bajo observación médica, con monitorización neurológica especializada.

El incidente generó controversia: algunas participantes cuestionaron la falta de supervisión y criticaron a la Organización Miss Universo (MUO) por no visitar a Gabrielle en el hospital; mientras que, el organismo desmintió cualquier atribución de culpa hacia la joven y aseguró que se habían cubierto todos los gastos médicos y de manutención de su familia.

El estado de salud de Miss Jamaica

Luego de 14 días de internación, Gabrielle Henry mostró signos de recuperación, aunque permaneció bajo supervisión las 24 horas. Según los reportes oficiales, la joven no corre riesgo vital y su traslado a Jamaica para continuar la rehabilitación está siendo planificado.

La familia de Gabrielle y autoridades de su país pidieron mantener un perfil discreto mientras aseguran que el regreso se realice en condiciones óptimas, priorizando la salud de la concursante.

Por su parte, la MUO confirmó que seguirá financiando cualquier gasto adicional, así como los costos del viaje y la atención de su familia durante su recuperación.