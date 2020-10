Miley Cyrus reversiona los "unplugged" de MTV: en medio de la pandemia, desde el patio de su casa

En tal sentido, se anticipó que habrá relecturas de "Gimme More", de Britney Spears; "Heart of Glass", de Blondie; "Jolene", de Dolly Parton; además de composiciones de Pearl Jam y The Cardigans, entre otras bandas.

El último "MTV Unplugged" se había realizado el año pasado cuando el exOasis Liam Gallagher presentó su disco solista "WHy Me? Why Not?".

Cabe recordar la gran popularidad que este formato tuvo, en especial en la década del `90, con la presentación de prácticamente todas las grandes figuras del mundo de la música y algunos conciertos memorables, como los de Eric Clapton y Nirvana, por citar apenas dos de los más aclamados.

Entre los artistas argentinos, en estos conciertos se lucieron Charly García, Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, Illya Kuryaki and The Valderramas y Ratones Paranoicos.