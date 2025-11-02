"Muerte por un rayo", la miniserie de Netflix inspirada en el asesinato del presidente James Garfield







La próxima entrega sobre hechos históricos que presentará la plataforma de streaming para poder disfrutar en noviembre.

"Muerte por un rayo". la próxima miniserie histórica de Netflix.

Netflix estrenará el 6 de noviembre la miniserie "Muerte por un rayo", un drama histórico basado en hechos reales que relata el ascenso y asesinato del vigésimo presidente de Estados Unidos, James Garfield. La producción, compuesta por cuatro episodios, explora la vida de Garfield y la de su asesino, Charles Guiteau, un hombre que se autoproclamó su mayor admirador.

La miniserie se basa en la novela "Destino de la República" de Candice Millard, adaptada por el creador Mike Makowsky. La trama combina elementos políticos y personales para mostrar cómo un presidente que surgió de orígenes humildes terminó siendo víctima de un crimen que marcó la historia de Estados Unidos.

La combinación de un guion basado en hechos reales, un elenco destacado y una narrativa épica convierte a esta miniserie en una de las propuestas más esperadas de Netflix para este año. El estreno promete atrapar a los espectadores con una mezcla de drama, historia y suspense.

muerte-por-un-rayo-serie netflix De qué se trata "Muerte por un rayo" La historia sigue dos líneas narrativas paralelas. Por un lado, James Garfield, un maestro rural que logró escalar en la política hasta llegar a la presidencia. Por el otro, Charles Guiteau, un hombre obsesionado con Garfield que, tras una serie de desencuentros y frustraciones personales, decidió asesinarlo.

El relato profundiza en los motivos políticos y psicológicos detrás del crimen, así como en las consecuencias que tuvo este hecho en la sociedad estadounidense de la época. La miniserie reconstruye los eventos que llevaron al magnicidio, mostrando tanto el contexto histórico como las tensiones personales que rodearon a ambos personajes.

Matthew Macfadyen

Nick Offerman