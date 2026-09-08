La humorista Costa fue internada de urgencia: qué le pasó y cómo sigue su salud

La panelista permaneció en terapia intensiva durante parte de su internación, aunque su evolución fue favorable y actualmente se encuentra en una habitación común.

La humorista Costa debió ser internada de urgencia este martes después de sufrir una infección que requirió atención médica intensiva.

La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) permaneció en terapia intensiva durante parte de su internación, aunque su evolución fue favorable y actualmente se encuentra en una habitación común. La noticia había generado preocupación entre sus compañeros y seguidores.

Fue la propia Costa quien explicó qué ocurrió y llevó tranquilidad sobre su estado. “ Ahora estoy mucho mejor. Una bacteria, neumococo, se fue a la sangre y se hizo una infección ”, contó.

La información inicial sobre su estado había sido difundida por el periodista Guille Barrios, quien señaló que Costa había atravesado una complicación que derivó en su paso por terapia intensiva y que posteriormente se encontraba estable en una habitación común.

La panelista permaneció en terapia intensiva durante parte de su internación, aunque su evolución fue favorable y actualmente se encuentra en una habitación común.

En algunos reportes se mencionó además una “encefalitis hepática” como complicación del cuadro. Sin embargo, la explicación brindada directamente por Costa se concentró en la infección provocada por el neumococo y su llegada a la sangre.

La evolución de la humorista permitió dejar atrás la etapa más delicada. Actualmente permanece en una habitación común y continúa bajo seguimiento médico mientras completa el tratamiento indicado.

Costa también destacó el trato recibido durante su internación y agradeció especialmente al personal de salud. “Muy bien atendida en el Medicus, son geniales”, expresó al referirse a los profesionales que la están acompañando durante su recuperación.

Soledad Silveyra y Chiche Gelblung también fueron internados este martes

La actriz Soledad Silveyra debió ser internada en las últimas horas en el sanatorio Otamendi luego de sufrir una caída que le provocó una fisura de cadera. El episodio ocurrió mientras la intérprete de 74 años se encontraba sola en su vivienda

“Estaba sola. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora. Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud, que había suspendido un par de funciones”, indicaron en América TV.

Por otro lado, a un mes de haber recibido el alta, Chiche Gelblung fue hospitalizado nuevamente en el Sanatorio Mater Dei, de la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia se conoció en las últimas horas de la mano de Pablo Montagna y Ángel De Brito, quienes señalaron que el periodista padece problemas respiratorios.

“Lo internaron por precaución”, explicó el conductor de LAM (América). El periodista de 82 años atravesó un 2026 con muchas dificultades de salud, y su último paso por la clínica había sido por un motivo similar al de ahora. Los médicos del establecimiento de Palermo tomaron la decisión de internarlo con el objetivo de estabilizar su cuadro, teniendo en cuenta un episodio similar que había ocurrido semanas atrás.

Estos casos se suman al de Mirtha Legrand, quien permaneció internada en las últimas horas en el sanatorio Mater Dei para someterse a estudios de control luego de atravesar un cuadro de bronquitis.