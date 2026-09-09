Acompañamiento Social de ANSES en septiembre: quiénes cobran $78.000 y fechas de pago + Agregar ámbito en









El programa mantiene el monto para los titulares activos y el Gobierno ya informó cómo verificar la vigencia y el día de cobro.

El Programa de Acompañamiento Social alcanza a personas mayores de 50 años y madres con cuatro o más hijos menores. ANSES

El Programa de Acompañamiento Social (PAS) mantiene durante septiembre una asignación mensual de $78.000 para quienes permanecen incorporados al padrón. La prestación está dirigida a sectores en situación de vulnerabilidad y surgió tras la división del ex Potenciar Trabajo.

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El monto, administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no tuvo una actualización automática y, según la información oficial publicada por el Ministerio de Capital Humano, sigue establecido en $78.000. Tampoco existe una nueva inscripción abierta para acceder al programa: el pago corresponde a quienes ya son titulares y mantienen vigente su beneficio.

Diario 3 Requisitos para cobrar el Acompañamiento Social de $78.000 El PAS es un programa destinado a titulares que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y contempla principalmente dos grupos: personas mayores de 50 años y madres con cuatro o más hijos menores de 18 años. El programa está conformado por un padrón de titulares que ya fueron incorporados y, por ese motivo, una persona que no forma parte del listado no puede incorporarse. Para mantener el beneficio, los titulares deben cumplir con las siguientes condiciones:

datos al día: mantener actualizados los datos personales

mantener actualizados los datos personales controles de salud: presentar la documentación que acredite los controles médicos para mujeres embarazadas

presentar la documentación que acredite los controles médicos para mujeres embarazadas vacunación: certificar el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación de los menores a cargo

certificar el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación de los menores a cargo escolaridad: acreditar la asistencia regular a la escuela de los niños y adolescentes menores de 18 años

acreditar la asistencia regular a la escuela de los niños y adolescentes menores de 18 años capacitación: completar los cursos asignados En septiembre, el importe permanece en $78.000 mensuales y no remunerativos. La cifra corresponde al monto vigente del programa y no a un bono extraordinario ni a un refuerzo adicional. La propia página oficial de preguntas frecuentes del PAS confirma que el beneficio “continuará siendo” de $78.000.

ANSES Calendario de pagos de ANSES: ¿cuándo se acredita el beneficio en septiembre? Para septiembre, las acreditaciones se ubicaron entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre, aunque la fecha puede variar de acuerdo con cada titular. Esto significa que, al 9 de septiembre, quienes todavía no hayan visto reflejado el depósito no deberían tomar como referencia el calendario habitual de ANSES por terminación de DNI. La consulta debe hacerse de manera individual para comprobar si el beneficio sigue vigente y si existe una liquidación disponible.

Además, hay una diferencia importante con Volver al Trabajo, el otro programa que reemplazó al Potenciar Trabajo. El hecho de haber cobrado anteriormente una prestación de ese esquema no significa que corresponda automáticamente el pago de $78.000 del PAS. Cada programa tiene su propio padrón y sus condiciones de permanencia. Cómo consultar la fecha de cobro y saldo a través de Mi ANSES Para conocer si los $78.000 fueron liquidados en septiembre, el titular debe consultar sus canales oficiales con sus datos personales. La información específica del PAS indica que la fecha de cobro y el estado del beneficio se pueden revisar desde la aplicación Mi Argentina, donde aparece la información correspondiente a cada titular. También existen consultas vinculadas a los pagos que pueden visualizarse mediante los canales digitales de ANSES. En Mi ANSES, el beneficiario puede ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar la sección correspondiente a sus cobros.