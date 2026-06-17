Paramount+ presentó el tráiler oficial de la nueva temporada de "Star Trek: Strange New Worlds" + Agregar ámbito en









La nueva entrega constará de diez episodios y se emitirá de forma semanal hasta finales de septiembre.

La nueva temporada llega a la plataforma de streaming en julio.

El pasado puede enseñarte. El futuro puede inspirarte. Pero cuando una nave necesita ser salvada, solo importa el presente. Paramount+ presentó el tráiler oficial de la nueva temporada de Star Trek: Strange New Worlds, que llegará el próximo 23 de julio.

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El adelanto ofrece un vistazo a las nuevas aventuras que esperan a la tripulación de la U.S.S. Enterprise, mientras enfrentan desafíos inesperados, exploran territorios desconocidos y ponen a prueba su valentía frente a amenazas que podrían cambiarlo todo.

Con el espíritu de exploración que ha definido a la franquicia durante décadas, la nueva temporada promete llevar a la tripulación más allá de los límites conocidos, enfrentándose a nuevos mundos, encuentros sorprendentes y decisiones que podrían marcar el rumbo de su misión.

Embed - Trailer Oficial I Star Trek: Strange New Worlds I Paramount + La nueva entrega constará de diez episodios y se emitirá de forma semanal hasta finales de septiembre. Además, supone el comienzo de la recta final de la serie, ya que esta cuarta temporada servirá como puente hacia la quinta y última, donde está previsto que James T. Kirk asuma oficialmente el mando de la U.S.S. Enterprise.

Elenco de Star Trek: Strange New Wordls La serie está protagonizada por Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Paul Wesley, Celia Rose Gooding, Melissa Navia y Babs Olusanmokun. La serie es producida por CBS Studios en asociación con Secret Hideout y Roddenberry Entertainment. Akiva Goldsman y Henry Alonso Myers se desempeñan como co-showrunners y productores ejecutivos. Star Trek: Strange New Worlds llega a Paramount+ el próximo 23 de julio.

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