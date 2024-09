Murió el actor y cantante country Kris Kristofferson

El intérprete estadounidense dio su gran salto luego de protagonizar "A Star is Born" junto a Barbra Streisand en 1976.

"Es con el corazón apesadumbrado que compartimos la noticia de que nuestro esposo/padre/abuelo Kris Kristofferson , falleció el sábado 28 de septiembre pacíficamente en su casa" en Hawái, aseguraron sus familiares en una breve nota en su página oficial en Facebook, en la cual no precisaron la causa de la muerte.

Además de ser considerado una leyenda para la música country, Kristofferson también se destacó en la actuación. Dio su gran salto con el papel protagónico de "A Star is Born" ("Nace una estrella", 1976), la película que compartió con Barbra Streisand y por la que recibió un premio Golden Globe a mejor actor.

En cuanto a su carrera musical, además de ser reconocido por el Salón de la Fama de la Música Country en Estados Unidos y por ganar un premio Grammy, escribió éxitos como "Sunday Mornin' Comin' Down" y "Me and Bobby McGee".