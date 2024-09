Murió Maggie Smith, actriz ganadora del Oscar y reconocida por su papel en "Harry Potter" y "Downton Abbey"

La extensa carrera de Maggie Smith

Smith fue una de las mejores estrellas del cine británico de su generación y será recordada por sus actuaciones en películas y programas de televisión icónicos, incluidos Harry Potter y Downton Abbey .

Apareció como la formidable Profesora McGonagall en la serie de películas de Potter, dirigiendo la Casa Gryffindor y sirviendo como directora adjunta de Albus Dumbledore.

En Downton Abbey , ella era la irascible Violet Crawley, quien a menudo pronunciaba algunas de las mejores líneas del lujoso drama de época de Julian Fellowes sobre los aristócratas ingleses.

Smith ganó dos Oscar a lo largo de una carrera que duró varias décadas. En 1970, The Prime of Miss Jean Brodie le valió su primer premio de la Academia, y nueve años después repitió el éxito en California Suite.

Además, obtuvo otras cuatro nominaciones por las cintas Otelo de 1965, Viajes con mi tía de 1972, Una habitación con vistas de 1986 y Gosford Park de 2001. De igual manera, ha ganado cinco BAFTA, cuatro como mejor actriz y uno como mejor actriz de reparto, cuatro Emmy, tres Globos de Oro y dos SAG.

Otras cintas importantes en su filmografía son: Furia de titanes de 1981, Hook de 1991, Sister Act de 1992, Té con Mussolini de 1999, El exótico Hotel Marigold de 2012 y The Lady in the Van de 2015.