Murió el actor y comediante Jorge Juan Montejo, reconocido por su personaje "Paolo, el rockero" + Agregar ámbito en









Montejo fue un emblema del humor argentino en la década del ochenta y de los noventa con participaciones en televisión, cine y teatro.

Montejo tenía 68 años.

El mundo del espectáculo esta de luto tras la confirmación del fallecimiento de Jorge Juan Montejo, el actor que se hizo conocido por su personaje “Paolo, el rockero” y recordado como un emblema del humor argentino en la década del ochenta y de los noventa.

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A través de información del periodista Pablo Montagna, se conoció que el comediante de 68 años murió tras pasar varios días internado en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde luchaba contra un cuadro de pulmonía y afecciones de salud.

Jorge Juan Montejo y el éxito con "Paolo, el rockero" Antes de alcanzar la fama, había comenzado su carrera realizando imitaciones de músicos como Charly García, Pappo y Luis Alberto Spinetta en fiestas, pubs y eventos privados. Su llegada a la televisión marcó un antes y un después en su recorrido artístico y le abrió las puertas de distintos programas y escenarios.

Montejo saltó a la fama de la mano del recordado conductor Juan Alberto Badía, quien lo incorporó a su clásico programa de televisión Badía & Cía. Allí brilló con su personaje de "Paolo, el rockero", un fiel retrato de la cultura hippie en los años setenta. También participó en ciclos televisivos como De carne somos, El gordo y el flaco, Ritmo de la noche, Ta Te Show, La movida del verano y Peligro Sin Codificar.

Un año después de su debut televisivo, Montejo tuvo su primera participación cinematográfica en Los bañeros más locos del mundo, la recordada comedia protagonizada por la “Brigada Explosiva” integrada por Emilio Disi, Guillermo Francella, Berugo Carámbula y Gino Renni. También formó parte de otras producciones populares como Los matamonstruos en la mansión del terror y Extermineitors IV: como hermanos gemelos.

Además, desarrolló una trayectoria teatral con espectáculos propios como Paolo + loco que nunca y San Paolo 20 años. En 2008, se estrenó el mediometraje documental Jorge Montejo: el hombre detrás de Paolo, dirigido por Damián Pantaleone, que repasó su vida y su recorrido artístico.

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