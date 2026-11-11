Juicio contra Pity Álvarez: la Fiscalía pidió 18 años y medio de prisión + Agregar ámbito en









El fiscal Sandro Abraldes solicitó una condena por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. También requirió que el músico sea detenido cuando finalice su internación involuntaria.

El fiscal Sandro Abraldes solicitó 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio.

El fiscal federal Sandro Abraldes solicitó 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez, acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Durante sus alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados sea declarado culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

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Abraldes también requirió que el músico sea detenido una vez que finalice su internación involuntaria, en una clínica psiquiátrica de Castelar. En su exposición, el fiscal sostuvo que el acusado tuvo una “escasa significación por la vida” de la víctima y cuestionó su accionar durante el episodio que terminó con la muerte de Díaz.

El pedido de la Fiscalía se conoció este miércoles, en una nueva instancia del juicio que comenzó en agosto y atravesó distintas controversias vinculadas con la salud mental del músico y su capacidad para afrontar el proceso. La defensa, integrada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, presentará sus alegatos de cierre el viernes 13 de noviembre.

La querella había pedido 11 años y dos meses de prisión El pasado 6 de noviembre, el abogado Fabián Améndola, representante de la querella, había solicitado 11 años y dos meses de prisión para Álvarez por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A diferencia del planteo fiscal, pidió que la eventual condena se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Además, requirió que el cantante pueda realizar salidas laborales con el objetivo de reparar el daño ocasionado a los particulares damnificados. La solicitud fue presentada ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del tribunal encargado de resolver el caso.

El crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano El homicidio ocurrió el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Según la acusación, Álvarez disparó cuatro veces contra Cristian Díaz, quien murió como consecuencia de las heridas. Durante su declaración ante el tribunal, el músico reconoció haber disparado, aunque sostuvo que se había sentido acorralado. El proceso judicial busca determinar su responsabilidad penal y las circunstancias en las que se produjo el ataque. Con los alegatos de la Fiscalía y la querella ya presentados, el juicio entrará en su tramo final el viernes, cuando la defensa exponga sus argumentos ante los magistrados. Luego quedará pendiente la resolución del tribunal sobre la culpabilidad del músico y, eventualmente, la pena que deberá cumplir.

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