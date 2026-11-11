Una comedia negra ambientada en el Chile de Pinochet estrena en cines Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









Dirigida por Martín McDonagh y protagonizada por John Malkovich, Caballo salvaje 9 combina espionaje, humor ácido y secretos de la CIA en una historia ambientada en el país trasandino durante los últimos meses del gobierno de Salvador Allende.

Una comedia negra ambientada en el Chile de Pinochet estrena en cines.

¿Los dinosaurios vegetarianos van al cielo? Porque no han matado a nadie. Eso es lo que se pregunta un viejo miembro de la CIA que carga con decenas de muertes y ahora, gravemente enfermo, espera la suya entre los caballos salvajes de la Isla de Pascua. El hombre está perdiendo la chaveta, por ahí dice inocentadas propias de un niño, como esa de los dinosaurios, y por ahí dice pública y maliciosamente lo que tendría que guardar en secreto, todo por igual, con esa impunidad propia de los viejos, los cínicos y los chiflados - y él aporta en las tres cajas. Para sus jefes se ha vuelto un peligro, y todavía no lo mandan matar porque esperan que se muera solo, porque es un pedazo de historia, y porque también esperan que diga dónde dejó el fusil con que mataron a Kennedy. El fusil verdadero, no el del infeliz que mataron al otro día. Estamos en 1973, se acerca la fecha del golpe contra Salvador Allende, dos jóvenes estudiantes son puestas en alerta por el viejo y no saben si creerle o no, y otro agente de la CIA, que lo controla y es su único amigo, solo ha matado ocho personas. Caramba, con este dato parece que estuviéramos revelando el final de una triste y funesta decadencia humana. Al contrario, es una película luminosa, original, divertida y a la vez inquietante, de un humor ácido y a la vez cariñoso, sarcástica y con un toquecito emotivo, que incluye una particular vuelta de tuerca y un regocijante tiroteo, de esos que solo existen en las películas y nos hacen salir de la sala con el alma satisfecha y una sonrisa de alegría.

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¿Cómo se llega a este punto? No lo vamos a contar. ¿Pero cómo podemos divertirnos y tomarle cariño a un tremendo asesino y simpatizar con él por más que se esté muriendo? Precisamente, ahí está la habilidad del guionista y director Martín McDonagh ("En Brujas", "Tres avisos para un crimen") y la gozosa actuación de John Malkovich, con esa cara de loco inocente que ya está de vuelta de todo y se solaza en decir lo que piensa del modo más veraz e inoportuno. Precioso personaje más allá del bien, más acá del mal, disfrutando su propio Purgatorio en la Tierra con la ilusión de ser perdonado y ver si encuentra dinosaurios vegetarianos en el Cielo. Precioso personaje, precioso, impagable actorazo.

Dirigida por Martín McDonagh y protagonizada por John Malkovich, Caballo salvaje 9 combina espionaje, humor ácido y secretos de la CIA en una historia ambientada en el país trasandino durante los últimos meses del gobierno de Salvador Allende. Malcovich tiene además como laderos a dos intérpretes que también se lucen, Norman Rockwell y Mariana di Girolamo, chilena. Al lado de ésta, la argentina Ailin Salas con un personaje que va creciendo paulatinamente para ser clave en la referida vuelta de tuerca. Y Steve Buscemi, Parker Posey, Tom White en una linda escena, todo envuelto en el aire setentista de otra argentina, la directora de arte Mercedes Alfonsín ("Los dos Papas", "Santa Evita", etc.) y la extrañeza de las cabezas de piedra y los caballos sueltos, sin dueño, pastando indiferentes a la maldad de los seres humanos. Cierto, la película tiene algunas obviedades, aunque quizá no lo sean para el público de otras latitudes, y un par de situaciones que rozan lo inverosímil. Pero a fin de cuentas nadie pide realismo absoluto en una comedia, y es bueno reírse un poco, ahora que ya pasaron más de 50 años de aquel espantoso setiembre de 1973.

Ahora, un chiste de la CIA. Esto es cierto. En 1974 un opositor a Pinochet, el general chileno Carlos Prats González, que había pedido asilo político al gobierno argentino, fue asesinado junto con su esposa en pleno barrio de Palermo. Varias décadas después los responsables del doble crimen fueron respectivamente juzgados y condenados por las Cortes de Chile y Argentina. Pero al agente norteamericano Michael Vernon Townley, que estuvo a la cabeza de ese y otros delitos semejantes, nunca lo pudieron extraditar porque, al verse investigado, se acogió al Programa Federal de Protección de Testigos de EEUU y siguió lo más tranquilo. Ahora tiene 83 años, una buena pensión, en diciembre cumple 84, en fin.

"Caballo salvaje 9" (Wild Horse Mine, EEUU, G.B., Chile, 2026); Dir.: Martín McDonagh; Int.: John Malkovich, Sam Rockwell, Maríana di Girolamo, Aln Salas, Steve Buscemi, Parker Pozey.

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