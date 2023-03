Murió Gary Rossington, último miembro original de la banda Lynyrd Skynyrd

Lynyrd Skynyrd fue una de las bandas de rock sureñas de mayor popularidad. Colocó tres álbumes de estudio más en el Billboard Top 20 de 1974 a 1976 con Second Helping, Nuthin' Fancy y Gimme Back My Bullets. Su segundo set de 1974 presentó un sencillo pop sorpresa entre los 10 mejores en "Sweet Home Alabama". Considerado uno de los "discos de respuesta" de los más grandes del rock, se inspiró en las canciones de principios de los 70 "Southern Man" y "Alabama" de Neil Young.

Más tarde, en 1976, Lynyrd Skynyrd lanzó el LP doble en vivo One More from the Road, que alcanzó el Top 10 de Billboard y presentó la versión legendaria de "Free Bird" que aún encabeza las encuestas de oyentes de las estaciones de rock clásico en Estados Unidos.