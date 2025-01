Murió Jeannot Szwarc, director de las películas "Tiburón 2" y "Supergirl"

Jeannot Szwarc, director de Tiburón 2 y Supergirl, falleció a los 85 años. "Hoy, nos despedimos de un verdadero visionario. Jeannot Szwarc no solo era un director brillante, sino un alma amable y generosa", indicó en redes sociales la actriz Jane Seymour, que hizo el drama romántico de 1980 Somewhere In Time, junto a su coprotagonista Christopher Reeve.