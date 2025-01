Murió John Sykes, guitarrista de Whitesnake y Thin Lizzy

Nacido el 29 de julio de 1959 en Reading, Inglaterra, Sykes comenzó a tocar la guitarra cuando era adolescente, inspirado por la legión de guitarristas británicos de finales de los años 60. Tocó con la banda de metal Tygers of Pan Tang a principios de los 80 antes de unirse a Phil Lynott en Thin Lizzy para su duodécimo álbum. Thunder and Lightning llegó al Top 5 en el Reino Unido, impulsado por el sencillo Top 30 "Cold Sweat" , que Sykes coescribió, pero se vendió mal en Estados Unidos. El set de 1983 sería el último disco de estudio de Thin Lizzy, y la banda se disolvió a finales de año.

Al año siguiente, Sykes fue contactado para unirse a la banda Whitesnake del ex cantante de Deep Purple, David Coverdale. Después de algunas discusiones, aceptó tocar con el nuevo grupo y grabar algunas pistas para el lanzamiento en Estados Unidos de su álbum de 1984 Slide It In. Fue el quinto de ocho álbumes consecutivos del grupo en el Top 10 del Reino Unido y el primero en obtener platino en Estados Unidos, impulsado por el éxito de blues de FM "Slow An' Easy".

Pero la banda estaba a punto de lograr su mayor éxito comercial, con Sykes desempeñando un papel importante, a pesar de haber sido despedido oficialmente del grupo.

John Sykes, uno de los creadores de hits en Whitsnake

Coverdale y Sykes comenzaron a escribir las canciones de lo que se convertiría en el séptimo álbum de Whitesnake. Se lanzó con varios títulos en diferentes partes del mundo, pero llegó a los Estados Unidos como un trabajo homónimo. Sykes coescribió todas las canciones del disco de 1987, excepto dos, incluida la balada pop número 2 "Is This Love?".

Ese álbum también incluía la balada potente “Here I Go Again”, que llegó al número uno en los EE. UU., junto con temas de hard rock como “Crying in the Rain”, “Still of the Night” y “Give Me All Your Love”. Whitesnake pasó 10 semanas no consecutivas en el número 2 en los EE. UU., donde ha vendido más de 8 millones de copias, y llegó al Top 10 en el Reino Unido.

Pero antes de la grabación y el lanzamiento, Coverdale se peleó con Sykes y el resto de la banda y los despidió a todos. A pesar de la gran química musical que tenían, el cantante principal y el guitarrista estrella no se llevaban bien y no volverían a trabajar juntos.

Sykes luego reclutó al ex integrante de The Firm Tony Franklin en el bajo y al veterano de Vanilla Fudge Carmine Appice para formar Blue Murder. El trío debutó en 1989 en Geffen Records con Sykes como vocalista principal y generó el éxito de rock mainstream estadounidense "Jelly Roll", que alcanzó el Top 70 en Estados Unidos y el Top 50 en el Reino Unido. Un álbum siguiente, Nothin' but Trouble de 1994, presentó a Sykes y un nuevo telonero, pero no logró posicionarse en las listas de ninguno de los dos lados del charco.

Sykes dejó Geffen más tarde ese año y lanzaría el primero de cinco sets en solitario en 1995, pero ninguno pudo igualar las ventas que había visto anteriormente en su carrera.