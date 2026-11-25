Tras dieciséis años de ausencia en los escenarios locales, la legendaria banda de Houston regresó a Buenos Aires en el marco de su gira The Big One! con una demostración de pureza sonora.

En una época donde los grandes espectáculos internacionales suelen apoyarse en la pirotecnia visual, ZZ Top eligió el camino opuesto para saldar una deuda de dieciséis años con el público argentino. La cita en el Movistar Arena , con producción de Foggia Company, funcionó como un manifiesto sobre la esencia más cruda del rock y el blues: apenas tres personas sobre el escenario, una voz rasposa, una guitarra, un bajo y una batería bastaron para poner a bailar a todo el estadio de principio a fin.

La expectativa acumulada desde aquella última visita en 2010 se respiraba desde temprano en los alrededores del predio porteño. La convocatoria logró cruzar generaciones enteras —desde veteranos que descubrieron sus surcos en la década del setenta hasta jóvenes atraídos por la iconografía inconfundible de los barbudos de Texas— y también funcionó como punto de encuentro para la realeza del rock nacional. Entre las plateas y los sectores preferenciales dijeron presente figuras de la talla de Charly García , Fabián "Zorrito" Von Quintiero e Hilda Lizarazu , testigos privilegiados de una noche histórica.

Antes del plato fuerte, La Grecia tuvo a su cargo la apertura de la velada, aprovechando con solvencia el envión de compartir cartel con semejante institución musical.

Fundados en Houston en 1969, ingresados por derecho propio al Salón de la Fama del Rock and Roll y declarados Héroes Oficiales del Estado de Texas, ZZ Top edificó su leyenda sobre álbumes fundamentales como Tres Hombres y Eliminator. Sin embargo, este desembarco sudamericano de The Big One! cargaba con una particularidad emocional: la banda sostiene su vigencia artística tras haber perdido en el camino a dos de sus tres miembros originales —el recordado bajista Dusty Hill , fallecido en 2021, y el histórico baterista Frank Beard , fallecido este año—.

Lejos de sentirse como una formación disminuida, el grupo encontró en Billy F. Gibbons a un faro inagotable. A sus 76 años, Gibbons se ratifica como una de las máximas figuras vivientes del rock and roll: dueño de una economía de movimientos envidiable, maneja los tiempos del escenario con la parsimonia de un viejo sabio del blues del delta, sacándole chispas a cada estirada de cuerdas detrás de sus eternos lentes oscuros y su barba kilométrica. A su lado, Elwood Francis en el bajo —con su propia barba monumental y un histrionismo contagioso— junto a Michael Monahan en la batería completaron un engranaje que jamás perdió tracción.

Con sus características y llamativas vestimentas, ZZ Top pasó por el Movistar Arena. @agustindusserre

El arranque fue una declaración de principios sin anestesia con "Got Me Under Pressure", un golpe directo al mentón que marcó el pulso pantanoso de la velada. Sin dar tregua, el trío enlazó una versión muscular de "I Thank You", aquel clásico soul de Sam & Dave que los texanos adoptaron como propio hace décadas, para luego sumergirse en la dupla inseparable de "Waitin' for the Bus" y "Jesus Just Left Chicago". En ese pasaje de blues arrastrado y cadencia hipnótica, el Movistar Arena comprendió que no hacía falta ningún tipo de artificio: la magia estaba en la interacción orgánica de tres músicos tocando en tiempo real.

Audio crudo, guiños porteños y un repertorio a prueba de balas

En términos estrictamente técnicos, vale decir que el sonido por momentos no fue el mejor. No obstante, lejos de restar impacto, esa aspereza terminó jugando a favor de la propuesta: en el universo de ZZ Top, el concepto de que menos es más aplica al cien por ciento, y ese audio crudo dotó al recinto de la mística de un bar de carretera texano transportado al corazón de Buenos Aires.

La comunión con la audiencia alcanzó picos de delirio cada vez que Gibbons se acercó al micrófono para lanzar menciones directas a Buenos Aires y a la Argentina, gestos simples pero cargados de complicidad. Con el clima en ebullición, la banda desempolvó la maquinaria de hits ochentosos con "Gimme All Your Lovin'" y la pícara "Pearl Necklace", donde los característicos pasos sincronizados entre guitarra y bajo arrancaron sonrisas generalizadas en cada sector del arena.

El recorrido continuó sin fisuras con el andar de "I'm Bad, I'm Nationwide" y la oscura "I Gotsta Get Paid", demostrando que su material de este siglo dialoga en igualdad de condiciones con sus piezas fundacionales. Tras el viaje atmosférico de "My Head's in Mississippi", el propio Gibbons se dio el gusto de intercalar "Brown Paper Bag", perteneciente a su repertorio solista, antes de volver a encender la mecha popular con los acordes inconfundibles de "Cheap Sunglasses".

Billy F. Gibbons recibió el cariño del público argentino. @agustindusserre

Uno de los puntos más altos de la noche llegó con un tributo encendido a la genealogía de las seis cuerdas: una lectura incendiaria de "Foxy Lady", el himno de The Jimi Hendrix Experience, que funcionó como rampa de lanzamiento para el desenlace del set principal. Allí aparecieron dos bombas diseñadas para hacer vibrar el cemento: "Sharp Dressed Man" y "Legs", marcando una falsa despedida que dejó a todo el Movistar Arena rugiendo por el regreso.

Bises de alto voltaje para sellar un pacto eterno

El retorno al escenario estuvo lejos de ser un mero trámite protocolar; fue, más bien, una celebración de sus raíces más salvajes. El trío volvió a tomar posición para descargar "Brown Sugar" —joya inaugural de su disco debut de 1971—, seguida por el vértigo acelerado de "Tube Snake Boogie" y la potencia arrolladora de "Thunderbird", tres piezas que transformaron definitivamente el campo y las plateas en una fiesta colectiva.

Para el cierre quedaba reservada la piedra angular de su mitología: "La Grange". Con ese riff inmortal que sintetiza toda la historia del boogie rock sureño, ZZ Top bajó el telón de una noche inolvidable, reafirmando que, más allá del paso del tiempo y de los cambios de nombres, mientras exista una guitarra afilada y un pulso honesto, el rock seguirá teniendo quien lo defienda.