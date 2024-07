Murió Shelley Duvall, protagonista de El resplandor

Mientras asistía a la universidad en su ciudad natal de Houston, Duvall fue descubierta por miembros del personal de Altman y convencida de que se presentara a una prueba de cámara. Luego hizo su debut en pantalla como la seductora adolescente y guía turística del Astrodome, Suzanne Davis, en Brewster McCloud (1970).

Una década después, Duvall cantó y protagonizó junto a Robin Williams el papel del icónico personaje de cómic Olive Oyl, la damisela en apuros de fuerte voluntad, en la adaptación de acción real de Altman de Popeye.

Entretanto, la estrella infantil colaboró con Altman como novia por correspondencia en McCabe & Mrs. Miller (1971); como la mujer que tiene un romance en Mississippi con el ladrón de bancos Keith Carradine en Thieves Like Us (1974); como la groupie LA Joan, aficionada a los pantalones cortos y los zapatos de plataforma, en Nashville (1975); como la esposa del presidente Grover Cleveland en Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976); y como Millie Lamoureaux, una fantaseadora asistente en un spa de salud de Palm Springs para ancianos, en 3 Women (1977).

Ganó el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes por interpretar a Millie.

Memorable cada vez que apareció en pantalla, Duvall también interpretó a una periodista de rock en Annie Hall (1977) de Woody Allen; apareció como Pansy en escenas divertidas con Michael Palin en Time Bandits (1981) de Terry Gilliam; e interpretó a Dixie, la amiga solidaria de Steve Martin en Roxanne (1987).

Regresó a la actuación en 2022 después de dos décadas de ausencia con un papel en The Forest Hills .

La terrible experiencia de Shelley Duvall en el rodaje de El resplandor

Duvall dijo que, para la adaptación cinematográfica de El resplandor, basada en la novela homónima de Stephen King, se puso a prueba durante los 13 meses de rodaje en Inglaterra. En el clásico de terror, interpreta a la esposa asediada Wendy Torrance, que pasa un duro invierno en el desolado Hotel Overlook con su marido escritor (Nicholson), que lentamente se vuelve loco, y su hijo pequeño (Danny Lloyd).

Kubrick la hizo “llorar 12 horas al día durante semanas enteras”, dijo en una entrevista de 1981 con la revista People. “Nunca volveré a dar tanto. Si quieres meterte en el dolor y llamarlo arte, adelante, pero conmigo no”.

Un informe afirma que la obligaron a realizar su icónica escena con el bate de béisbol un total de 127 agotadoras veces.