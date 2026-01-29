Aseguran que el empresario Barry Diller intentó comprar CNN a Warner Bros. Discovery

WBD está actualmente en proceso de dividirse en dos partes que cotizarán en bolsa: Warner Bros., que albergará el estudio de cine homónimo y HBO, y Discovery Global, que contendrá CNN y otros canales.

CNN no está a la venta, reiteró la compañía este miércoles después de un informe periodístico sobre el interés del magnate de los medios Barry Diller en comprar la cadena de cable de Warner Bros. Discovery .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Diller se acercó a Warner Bros. Discovery, WBD para abreviar, para hablar de un posible acuerdo el año pasado, informó el portal Wall Street Journal.

Otros multimillonarios e inversores de medios también han explorado posibles caminos para adquirir CNN en los últimos años.

Sin embargo, hay varias razones por las que WBD no se ha separado de la cadena de noticias. En primer lugar, CNN es una piedra angular de los lucrativos acuerdos de transmisión de la empresa matriz con distribuidores de cable y satélite, que también cubren canales como TNT y Food Network .

WBD está actualmente en proceso de dividirse en dos partes que cotizarán en bolsa: Warner Bros. , que albergará el estudio de cine homónimo y HBO , y Discovery Global , que contendrá CNN y otros canales.

“CNN es una parte increíblemente importante del futuro de Discovery Global una vez que se separe de Warner Bros. CNN no estaba ni está a la venta”, declaró un portavoz de WBD en respuesta al informe del Journal.

Sin embargo, el interés de Diller puede ser relevante para el actual debate en Wall Street sobre la futura valoración de Discovery Global.

El interés de Netflix y Paramount por Warner Bros. Discovery

Una vez que la división de WBD entre en vigor a mediados de año, Netflix ha acordado comprar Warner Bros. por u$s27,75 por acción. Discovery Global cotizará por separado.

Paramount ha ofrecido u$s30 por acción por todo WBD, incluyendo CNN y los demás canales. La junta directiva de WBD ha rechazado la oferta hostil de Paramount, argumentando que el acuerdo con Netflix es superior. Entre las razones: el acuerdo con Netflix permitirá a los accionistas “valorar las marcas icónicas y el alcance global de Discovery Global”.

Paramount ha argumentado que Discovery Global tendría poco o ningún valor patrimonial. WBD lo ha rechazado y argumentado que Discovery Global podría alcanzar hasta US$ 6,86 por acción en una adquisición.

Una presentación financiera reciente de WBD mostró que se espera que CNN genere u$s1.800 millones en ingresos este año y registre u$s600 millones en ganancias.

El Journal no especificó la oferta de Diller por la cadena de noticias. Pero el informe sobre su interés podría aumentar las conversaciones sobre la valoración general de Discovery Global.

Diller, de 83 años, es el presidente de IAC, un holding de medios de comunicación que controla People, The Daily Beast y docenas de otras marcas.