Ricardo Arjona vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas







El cantante guatemalteco llegará a Buenos Aires con su show “Lo Que El Seco No Dijo” en el Movistar Arena, los días 1 y 2 de mayo de 2026.

El cantante guatemalteco vuelve al país.

Después de 23 shows agotados en Guatemala, conquistar el Madison Square Garden y romper con su propio récord en Miami, Ricardo Arjona confirmó su vuelta a la Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cantante guatemalteco llegará a Buenos Aires con “Lo Que El Seco No Dijo”, en un inolvidable show con producción de Fenix Entertainment, en el Movistar Arena, los días 1 y 2 de mayo de 2026.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Ricardo Arjona en Argentina La preventa Santander Amex comenzará este martes 2 de septiembre a las 10 horas por 48 horas o hasta agotar stock. La venta general se habilitará automáticamente cuando se agote la preventa. También habrá paquetes VIP para vivir la experiencia completa con uno de los artistas más importantes y queridos.

image

En medio del éxito arrollador de su nueva gira mundial, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se tomó un momento para recordar sus difíciles comienzos en la Argentina con un emotivo posteo en sus redes sociales, donde reafirmó su amor por "el sur".

A través de su cuenta de Instagram, Arjona evocó la nostalgia de sus primeros pasos en el país. "El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no", escribió el artista. En el mismo texto, aseguró que ese comienzo lo enamoró "para siempre" y concluyó con una promesa: "Salud por la dicha de volver.... Siempre volver".

Temas entradas

Música