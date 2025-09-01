Marky Ramone vuelve a la Argentina con un show único en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas







El legendario baterista un concierto único, presentando las canciones de su nuevo álbum “Marky Ramone’s Blitzkrieg” junto a los temas clásicos de la icónica banda de New York.

Marky Ramone vuelve a la Argentina en el marco de su Rock N' Roll High Schoolsummer Tour 2026, el legendario baterista brindará un único concierto inolvidable en Buenos Aires, el día martes 10 de febrero en el Auditorio Sur (Av. Meeks 1080 – Temperley).

Marky estará presentando las canciones de su último álbum “Marky Ramone’s Blitzkrieg” junto a los temas clásicos de la icónica banda de New York, homenajeando en vivo el legado de Ramones.

Cómo y dónde conseguir las entradas el show de Marky Ramone en Buenos Aires Las entradas para el show de Marky Ramone en Auditorio Sur están disponibles en Passline.com

La banda de Marky incluye en sus filas desde el 2016 a Pela en voz. Vocalista y compositor vasco, criado musicalmente por Ramones y por el punk que se hizo en Euskadi en los 80´s. Frontman de Sumisión City Blues, con los que ha editado un LP y varios singles. Anteriormente publicó varios trabajos con bandas punk-rock como Obligaciones o Los Tornillos. La banda se completa con Marcelo Gallo en guitarra y Martín Sauan en bajo.

Nuevo disco de Marky Ramone En el marco de su gira 2025, el sello Pinhead Records editará el nuevo álbum de Marky: “Marky Ramone’s Blitzkrieg”. Una edición mundial exclusiva del nuevo material del legendario baterista que sigue en plena actividad y con un éxito arrollador en todo el planeta, junto a su banda Marky Ramone’s Blitzkrieg. El disco incluye 5 canciones que son versiones de los años 60’ al mejor estilo Ramone, que se repiten en ambos lados del vinilo.

